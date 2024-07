Home

Cronaca

Cronaca

15 Luglio 2024

Livorno 15 luglio 2024 – Arrestato davanti alla Caritas: infrange divieto di avvicinamento e ruba cellulare

Intervento della Polizia di Stato di Livorno alla Caritas di via Donnini

Intorno alle ore 2 del 15 luglio 2024, a seguito di una chiamata al 112Nue, le volanti della Polizia di Stato di Livorno sono intervenute presso la Caritas di via Donnini per una segnalazione riguardante la presenza di un uomo di origine peruviana, gravato dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, anch’essa presente sul posto.

Gli agenti hanno prontamente rintracciato i due soggetti, entrambi di nazionalità peruviana. La donna ha riferito agli agenti che, durante la serata, era stata avvicinata dal suo ex compagno. In seguito a una lite, l’uomo le aveva strappato di mano il telefono cellulare, impossessandosene temporaneamente, prima di riconsegnarlo agli operatori intervenuti.

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e per furto con strappo. Attualmente, è trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.