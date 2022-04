Home

13 Aprile 2022

Arrestato dopo la segnalazione su App YouPol, aveva con se droga e denaro

Livorno 13 aprile 2022

Un uomo di 23 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia a seguito di una segnalazione di un cittadino su YouPol

Il 23enne è stato fermato in torno alle ore 22 del 12 aprile in zona piazza della Repubblica per un controllo

Intorno alle ore 22 di ieri sera, 12 aprile, gli agenti della polizia hanno trovato le persone segnalate nelle vicinanze di piazza della Repubblica, una è riuscita a scappare, mentre l’altra (il 23enne) è stato fermato e controllato.

A seguito del controllo gli sono stati trovati 25 grammi di hashish e un grammo e mezzo circa di cocaina oltre a delle banconote

