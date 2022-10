Home

Arrestato mentre festeggia il compleanno, sconterà 10 mesi di reclusione

28 Ottobre 2022

Livorno 28 ottobre 2022 – Arrestato mentre festeggia il compleanno, sconterà 10 mesi di reclusione

Il personale della Squadra Mobile di Livorno ha dato esecuzione al decreto di carcerazione per pene definitive a carico di un giovane

L’uomo si è responsabile del reato continuato di danneggiamento aggravato di autovetture in sosta.

I fatti, risalenti all’anno 2016, avevano portato alla sua individuazione ed alla relativa denuncia.

Colto sul fatto, in stato di evidente ubriachezza; aveva preso a calci, rotto gli specchietti e rigato le carrozzerie di una decina di autovetture parcheggiate in una pubblica via di Tolmezzo (Udine).

L’uomo, residente in tale località ma domiciliato ormai da tempo a Livorno, è stato tratto in arresto dal personale della Squadra Mobile proprio mentre stava festeggiando il suo trentunesimo compleanno.

Al termine degli atti di rito lo stesso veniva accompagnato alla Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno, per espiare la pena di mesi 10 di reclusione

