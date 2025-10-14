Home

14 Ottobre 2025

Livorno 14 ottobre 2025 Arrestato nella notte dalla Polizia di Stato un uomo per furto aggravato ai danni di una tabaccheria del centro

Nelle prime ore della notte, personale della Squadra Volante della Questura di Livorno ha tratto in arresto un soggetto, sorpreso mentre tentava di allontanarsi da una Tabaccheria di questo Corso Mazzini dalla quale aveva appena sottratto merce per un valore di 7mila euro.

Durante un servizio di pattugliamento nelle vie centrali, gli agenti notavano un individuo, in possesso di due zaini, che usciva con fare furtivo da una fessura della saracinesca del negozio. Lo stesso si nascondeva rapidamente dietro un’auto in sosta per evitare di essere visto.

Dopo qualche istante, egli, alla vista della volante, tentava di darsi alla fuga ma veniva prontamente bloccato dagli agenti.

Sottoposto a perquisizione, veniva stato trovato in possesso di numerose banconote di vario taglio, diverse stecche di sigarette e numerosi biglietti “gratta e vinci”, per un valore complessivo di circa 7.000 euro. Il soggetto deteneva inoltre, una pinza usurata e due torce, tutto sottoposto a sequestro.

Contestualmente, la Sala Operativa riusciva a mettersi in contatto con il proprietario dell’attività, al quale, dopo la formalizzazione della querela, veniva restituita dagli agenti l’intera refurtiva.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e successivamente associato alla casa circondariale di Livorno, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.