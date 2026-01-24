Home

Cronaca

Arrestato per spaccio in via Marradi un 26enne senza fissa dimora. In una abitazione vicina, la sua centrale operativa

Cronaca

24 Gennaio 2026

Arrestato per spaccio in via Marradi un 26enne senza fissa dimora. In una abitazione vicina, la sua centrale operativa

Livorno 24 gennaio 2026 Arrestato per spaccio in via Marradi un 26enne senza fissa dimora

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga con ausilio anche di personale in abiti civili, hanno arrestato un 26enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che ha già altri precedenti specifici all’attivo, è stato notato in via Marradi in atteggiamento sospetto e senza un’apparente chiara destinazione. Sospetti poi subito confermati quando, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di allontanarsi.

I Carabinieri lo hanno prontamente raggiunto e fermato per eseguire un controllo di iniziativa. Il suo evidente nervosismo e la mancanza di spiegazioni circa il tentativo di fuga ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti, visti anche i suoi precedenti, ed a sottoporlo ad una perquisizione personale e poi domiciliare presso una abitazione in zona di una persona che lo ospitava.

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria avviata nell’immediatezza, all’interno del suo giubbotto, sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina suddivisi in dosi e oltre 200 euro suddivisi in banconote di vario taglio di sospetta illecita provenienza.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire anche materiale per taglio e confezionamento.

In buona sostanza, il quadro apparso agli occhi dei militari, al netto di tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti sul conto dell’indagato, è quello di un giovane non improvvisato, bensì attivo e organizzato nell’attività di cessione di dosi di stupefacente nel centro città a Livorno, il quale sarebbe dedito allo spaccio al dettaglio all’esterno avendo nel proprio domicilio una “centrale di spaccio” allestita per la preparazione delle dosi per le successive cessioni all’esterno. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG di Livorno competente, l’indagato è stato ristretto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida a seguito della quale, intervenuta questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto confermando la misura restrittiva personale inframuraria.

Arrestato per spaccio in via Marradi un 26enne senza fissa dimora