13 Agosto 2021

Arrestato ricercato 25enne in piazza della Repubblica

Livorno 13 agosto 2021 – Arrestato ricercato 25enne in piazza della Repubblica

Alle ore 21:00 ldi ieri sera, 12 agosto, le volanti della polizia venivano inviate in Piazza della Repubblica per la segnalazione della presenza di K. I. Del 1994 Tunisia domiciliato a Livorno

L’uomo è soggetto destinatario di “Rintraccio per sottoposizione a misura restrittiva”.

Il tunisino è stato tratto in arresto alle ore 21:30. in P.zza della Repubblica e condotto in carcere

