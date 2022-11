Home

Cronaca

Arrestato ricercato internazionale stava chiedendo il permesso di soggiorno

Cronaca

10 Novembre 2022

Arrestato ricercato internazionale stava chiedendo il permesso di soggiorno

Livorno, 10 novembre 2022 – Arrestato ricercato internazionale stava chiedendo il permesso di soggiorno

Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino pakistano di 19 anni. Sull’uomo pendeva infatti un ordine di arresto internazionale emesso dalle autorità della Repubblica del Pakistan.

Il 19enne è stato riconosciuto colpevole nel paese di origine del reato di omicidio aggravato. Ha ucciso un uomo con un’arma da sparo in concorso con altre persone a causa di ostilità tra due gruppi contrapposti e per essersi dato alla fuga per sottrarsi all’arresto.

Il pakistano si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della polizia di stato di Livorno per presentare dei documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dai riscontri effettuati dal personale della polizia, stato accertato a suo carico l’ordine di rintraccio internazionale.

Il 19enne in via provvisoria e in attesa della richiesta di estradizione da parte del paese di origine è stato associato presso la Casa Circondariale di Livorno a disposizione della Corte d’Appello di Firenze.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin