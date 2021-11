Home

Cronaca

Arrestato spacciatore, la segnalazione giunta tramite App YouPol

Cronaca

12 Novembre 2021

Arrestato spacciatore, la segnalazione giunta tramite App YouPol

Livorno 12 novembre 2021

A seguito di una segnalazione sull’App YouPol, una pattuglia della polizia interveniva in via A. Tommasi presso il minimarket “Di Jendy”.

Oltre agli agenti della polizia, sul posto interveniva anche la cinofila della guardia di finanza

Verificata la veridicità della segnalazione, grazie ai cani antidroga gli agenti procedevano alla perquisizione di un cittadini della repubblica Dominicana, D.S. P. J. dell’81

L’uomo trovato in possesso di circa 150 grammi di sostanza stupefacente e materiale da taglio e confezionamento e denaro

D.S. P. J. veniva quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del PM di turno, il soggetto veniva posto in regime di arresti domiciliari.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin