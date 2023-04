Home

22 Aprile 2023

Arrestato tunisino in via della Pina d’Oro, era inottemperante all’obbligo di firma

Polizia di Stato : Contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro di Livorno.

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Livorno arresta un tunisino per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e lo conduce presso la Casa Circondariale livornese.

Livorno 22 aprile 2023

Prosegue l’attività di contrasto, da parte della Polizia di Stato, all’odioso fenomeno dello spaccio di droga; specialmente nelle zone del centro cittadino in cui il Questore della provincia di Livorno ha disposto un’intensificazione dei controlli, specialmente nei pressi degli istituti scolastici e in piazza Garibaldi/via della Pina D’Oro.

Nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone del centro di Livorno, nei giorni scorsi; gli assidui controlli della Sezione Antidroga della Squadra Mobile; venivano intensificati anche nel quadrilatero di piazza Garibaldi/via della Pina D’Oro/piazza dei Mille/piazza della Repubblica

L’intensificazione dei controlli permetteva agli investigatori, di rintracciare e trarre in arresto un cittadino tunisino (in via Della Pina D’oro)

Nei confronti dell’uomo, il Tribunale di Livorno, aveva emesso un’Ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere, poiché inottemperante agli obblighi di firma precedentemente imposti dalla medesima A.G.

Questa misura era stata applicata poiché il tunisino, si era già reso responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e, per tale motivo tratto in arresto da questa Squadra Mobile la scorsa estate.

Al termine degli opportuni accertamenti, lo stesso veniva associato presso la locale Casa Circondariale.

