Arrestato turista tedesco per lesioni e resistenza a pubblico ufficialrabinieri cecina

7 Agosto 2024

Cecina (Livorno) 7 agosto 2024 – I Carabinieri del NORM di Cecina hanno arrestato un 20enne di origini tedesche accusato di lesioni personali e resistenza a P.U..

Il giovane, che si trovava in zona per trascorrere un periodo di vacanza, in orario notturno ed in stato di notevole agitazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool, avrebbe iniziato a inveire contro alcuni passanti sul lungomare di Marina di Cecina.

Non contento, ha aggredito anche il personale di sicurezza di un locale, intervenuto delle ignare vittime.

Vista la situazione, è stato allertato il 112NUE così da consentire il tempestivo intervento di una gazzella dell’Arma in servizio nella zona.

Quando i carabinieri si sono avvicinati per cercare di calmarlo e riportarlo alla ragione, il giovane li ha colpiti con pugni e calci prima che riuscissero a bloccarlo, rendendo necessario anche l’intervento di personale sanitario del 118.

Portato in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto per lesioni personali e resistenza a P.U., arresto in seguito convalidato dal Giudice del Tribunale di Livorno.