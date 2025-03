Home

Cecina

18 Marzo 2025

Arrestato un cecinese e denunciata la moglie, coltivavano stupefacenti

Livorno 18 marzo 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un uomo e denunciato in stato di libertà una donna, entrambi cinquantenni della zona, accusati di aver allestito nel terreno della propria abitazione una coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di servizi di osservazione effettuati anche in abiti civili, hanno effettuato un controllo nel giardino di un’abitazione dove era presente una serra artigianale in legno. All’interno di quest’ultima, a seguito di perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 145 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, 310 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, ventilatori e lampade alogene per l’essiccazione dello stupefacente, fertilizzanti e semi per la relativa coltivazione domestica, 460 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio, nonché bilancini e materiale utile al confezionamento di dosi di droga.

Quanto rinvenuto è stato recuperato, sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’AG di Livorno, e per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente l’uomo è stato tratto in arresto e la compagna denunciata.

Al termine dell’odierna udienza, celebrata presso il Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato