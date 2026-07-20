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Arresto in zona rossa, Tenerini (FI): “Primi risultati concreti dal nuovo dispositivo di sicurezza”

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20 Luglio 2026

Arresto in zona rossa, Tenerini (FI): “Primi risultati concreti dal nuovo dispositivo di sicurezza”

Livorno 20 luglio 2026

«L’operazione condotta dai Carabinieri in piazza della Repubblica, con il fermo di uno spacciatore trovato in possesso di 35 dosi di cocaina e arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, rappresenta un primo e significativo risultato del nuovo dispositivo di controllo del territorio.

Nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno, riunito anche alla presenza del Procuratore della Repubblica, è stata condivisa un’analisi puntuale della situazione e sono state assunte decisioni operative per rafforzare la prevenzione e il contrasto allo spaccio, alla criminalità diffusa e al degrado urbano, attraverso la reintroduzione della Zona Rossa e l’intensificazione dei servizi interforze.

A pochi giorni dall’avvio del dispositivo, i fatti dimostrano che una presenza coordinata, costante e visibile dello Stato produce risultati concreti.

Rivolgiamo il nostro più sincero apprezzamento ai Carabinieri per la professionalità, il coraggio e la determinazione dimostrati. Ringraziamo il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per il lavoro di coordinamento e per la fermezza con cui ha promosso il rafforzamento dei controlli, insieme alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai militari dell’Esercito, quotidianamente impegnati nell’attuazione delle misure disposte dalla Prefettura.

La sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma con uomini, mezzi, coordinamento e continuità d’azione. Questa è la strada giusta per restituire ai cittadini fiducia, serenità e piena libertà di vivere gli spazi pubblici».

On. Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno