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Cronaca

Arresto per droga in Garibaldi, il Prefetto plaude i carabinieri

Cronaca

28 Luglio 2026

Arresto per droga in Garibaldi, il Prefetto plaude i carabinieri

Livorno 28 luglio 2026 Arresto per droga in Garibaldi, il Prefetto plaude i carabinieri

Le dichiarazione del Prefetto di Livorno

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri e a tutte le Forze di polizia impegnate quotidianamente nei servizi di controllo rafforzato nell’area della cosiddetta “zona rossa”, per la professionalità, la determinazione e il senso dello Stato con cui stanno operando.

L’arresto effettuato nei giorni scorsi in piazza Garibaldi, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, rappresenta l’ennesimo importante risultato di un’azione costante e coordinata che conferma la validità del percorso intrapreso.

L’obiettivo che ci siamo prefissati è chiaro: restituire questi luoghi alla piena, libera e sostenibile fruizione da parte dei cittadini, delle famiglie, dei commercianti e di tutti coloro che hanno diritto di vivere il territorio in condizioni di sicurezza e legalità.

L’attività di controllo proseguirà con la stessa intensità, perché il contrasto all’illegalità non conosce pause. Continueremo a colpire con determinazione lo spaccio di sostanze stupefacenti, a reprimere ogni forma di degrado e di violazione della legge e a contrastare i fenomeni di immigrazione irregolare che alimentano situazioni di marginalità e insicurezza.

I risultati conseguiti dimostrano che la presenza dello Stato è concreta, visibile ed efficace. È questa la strada che continueremo a percorrere, con il prezioso contributo delle Forze di polizia, affinché la sicurezza, la legalità e il rispetto delle regole siano sempre più patrimonio condiviso dell’intera comunità livornese”.