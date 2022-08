Home

8 Agosto 2022

Arresto pusher in piazza Garibaldi, la situazione dopo l’analisi dei filmati delle telecamere

Livorno 8 agosto 2022 – Arresto pusher in piazza Garibaldi, la situazione dopo l’analisi dei filmati delle telecamere

AGGIORNAMENTO DELLA POLIZIA

Dalla Questura in merito all’arresto del Pusher marocchino eseguito ieri sera in piazza Garibaldi, dopo una attenta analisi delle immagini delle telecamere; comunicano quanto segue:

In esito alle indagini avviate in seguito all’arresto per droga del cittadino marocchino, 34enne, si è potuto appurare dalle analisi delle telecamere

che danno immagini nitide e inequivocabili

che non si è trattato di una rissa ma di una lite , iniziata per futili motivi, tra l’arrestato e un cittadino gambiano con la presenza di altri suoi connazionali che però non sono intervenuti nella lite

