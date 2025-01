Livorno 4 gennaio 2025 Arriva la Befana al centro anziani Zanni Nadea di Corea

Il Centro Anziani Zanni Nadea di Corea, invita tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare all’atteso evento della Befana, che si terrà lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 17:00.

In questa giornata speciale, i bambini potranno giocare e divertirsi. Un’occasione per stare insieme e coltivare lo scambio intergenerazionale che il centro porta avanti da anni.

L’evento è promosso dal presidente del centro Luciano Raglianti, che sottolinea come l’arrivo della Befana sarà un modo per far divertire grandi e piccini, augurando a tutti un buon anno.

L’evento avrà luogo nella sede del centro, in via Don David Albertario 8, nel quartiere di Corea