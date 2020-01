Home

Arriva la Befana dei vigili del fuoco, domani a Livorno e domenica a Collesalvetti

4 gennaio 2020

Livorno 4 gennaio 2020 – Il giorno 5 dalle ore 15.00 c.ca e fino alle 18.00 c.ca si svolgerà, nella piazza Grande di Livorno, la consueta manifestazione della Befana dei Vigili del Fuoco.

La Befana atterrerà sul tetto del Duomo e i pompieri cercheranno di salvarla utilizzando l’autoscala.

La vecchietta però farà resistenza e si rifugerà nel campanile della cattedrale.

Da li i Vigili del Fuoco la imbracheranno e la caleranno a terra per mezzo di una teleferica, facendola atterrare sulla piazza (orario previsto tra le 16.00/16.30 e le 17.00).

La Befana incontrerà qui i bambini distribuendo dolciumi e potrà essere intervistata dal pubblico.

Nella piazza saranno presenti le postazioni dell’AVIS, Misericordia Fratres e Croce Rossa per propagandare tra il pubblico presente la buona pratica della donazione del sangue, mentre il servizio sanitario sarà assicurato dall’SVS di Livorno.

Sulla piazza i più piccoli, assistiti dal personale VF, potranno esercitarsi in semplici manovre di spegnimento di un focolaio con uso di getti d’acqua.

Il giorno 6 alle ore 10.00 c.ca la Befana farà invece visita ai familiari dei Vigili del Fuoco, in servizio e non, presso la caserma di via Campania 25, distribuendo i regali.

Nel pomeriggio del 6 l’inquieta vecchietta sarà di scena a Collesalvetti dove volerà sulla torre del palazzo comunale per poi essere recuperata dalle squadre dei vigili del fuoco