Arriva la Fortitudo, tanta voglia di tornare a vincere per la Libertas

6 Marzo 2026

Livorno 6 marzo 2026

Dopo due sconfitte consecutive (a Cento e Milano) e la sosta del campionato in ossequio agli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi, la Libertas torna a giocare tra le mura amiche. Avversario di turno la fortissima Fortitudo Bologna che è in serie positiva da quattro turni.

La squadra di coach Attilio Caja nonostante la sua stagione sia stata condizionata da un’infinita messe d’infortuni, non è mai uscita dalle posizioni di alta classifica, tanto meno ha rinunciato a puntare alla promozione. L’organico della Fortitudo griffata Flats, è infatti quello tipico di una big: talento diffuso e panchina profonda. Come se non bastasse alle spalle del gruppo c’è una società solidissima e una tifoseria calda e appassionata. Sorokas – 17 punti e mezzo di media e quasi 10 rimbalzi a partita – è una delle punte di diamante di Caja che da otto partite può contare anche sull’esterno croato Perkovic, pure lui attestatosi sui 17 punti di media. Lo spot di 1 è coperto da Fantinelli che ha stazza (è alto oltre un metro e novanta) e fosforo. Dietro di lui spiccano l’ex Pistoia Della Rosa e Matteo Imbrò che due anni fa in maglia Trapani (allenato da Andrea Diana) fu decisivo proprio contro la Fortitudo per la promozione in serie A dei Siciliani. Uno dei tiratori più temibili è Alvise Sarto, mentre Simon Anumba è una guardia/ala forte ed esplosiva.

La Libertas si presenta alla sfida con la voglia di riscattare le ultime due sconfitte arrivate al termine di prestazioni analoghe: pessima partenza, risveglio ed annessa rimonta tardivi contro avversari alla portata degli Amaranto. In casa Bi. Emme. Al Modigliani Forum sono attesi non meno di 4.000 spettatori.

Palla a due alle 20.45 con arbitri Wassermann, Gai e Cassinadri per questo anticipo televisivo sotto le telecamere della RAI.