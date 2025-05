Home

Provincia

Cecina

Arriva Overtime Festival Spring Cecina con Buffa, Militello e Bartoletti

Cecina

20 Maggio 2025

Arriva Overtime Festival Spring Cecina con Buffa, Militello e Bartoletti

Cecina (Livorno) 20 maggio 2025 Arriva Overtime Festival Spring Cecina con Buffa, Militello e Bartoletti

Lo sport e le emozioni targate Overtime si apprestano a conquistare Cecina in un imperdibile weekend all’insegna dei valori autentici, dell’etica e della narrazione sportiva.

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, il Comune di Cecina ospiterà l’Overtime Festival Spring, inedita edizione primaverile del Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che da 14 edizioni a questa parte abbina al meglio sport e cultura in un format ormai consolidato e inconfondibile, capace di richiamare a Macerata migliaia di appassionati e curiosi da tutta Italia.

Grazie a un’intuizione dell’associazione culturale Pindaro, dal 2011 a oggi il percorso di Overtime ha portato la manifestazione ad affermarsi un vero e proprio punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale, ospitando nelle Marche le più grandi firme del giornalismo sportivo italiano e i grandi campioni del passato e del presente.

In attesa della quindicesima edizione in programma a Macerata nel mese di ottobre, grazie al prezioso contributo di Nicola Calzaretta, collaboratore del Guerin Sportivo, autore di decine di libri sul calcio e amico di vecchia data del Festival, la formula vincente di Overtime sbarca per la prima volta in Toscana per leggere, raccontare e scrivere nuove pagine di sport insieme ai suoi protagonisti.

Atleti, giornalisti, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo si confronteranno con il pubblico di Cecina animando il ricco programma messo a punto per il fine settimana del 6, 7 e 8 giugno. Se per conoscere tutti gli eventi nel dettaglio servirà ancora qualche giorno di pazienza, è già tempo di guardare ad alcuni tra gli appuntamenti di punta dell’Overtime Festival Spring.

A inaugurare l’edizione primaverile di Overtime sarà Federico Buffa, lo storyteller più amato d’Italia, che nella serata di venerdì 6 giugno incanterà il pubblico di Cecina con le emozioni che solo i suoi racconti sono in grado di regalare. Il sabato targato Overtime, invece, darà spazio all’ironia di Cristiano Militello e alle risate dei suoi celebri striscioni, scovati sugli spalti di tutta Italia con estro e simpatia senza pari. Gran finale affidato, nella giornata di domenica 8 giugno, a Marino Bartoletti, autentica colonna portante del giornalismo italiano, pronto a deliziare la platea di Overtime con le storie dei più grandi fuoriclasse di ogni epoca.

«Siamo orgogliosi ed emozionati di portare per la prima volta Overtime in Toscana – dichiarano Michele e Angelo Spagnuolo, organizzatori di Overtime Festival – Overtime Festival Spring nasce dal desiderio di condividere, anche al di fuori della nostra sede storica di Macerata, il racconto dello sport come veicolo di valori, cultura e identità. Il nostro obiettivo è da sempre offrire chiavi di lettura nuove e originali, capaci di intrecciare sport e cultura in modo profondo, accessibile e mai scontato.

La primavera ci è sembrata la stagione ideale per piantare questo nuovo seme, un’edizione speciale che vuole essere un tributo alla bellezza e ai valori dello sport. Teniamo particolarmente a ringraziare il Comune di Cecina per aver creduto in questo progetto e per averci accolti con entusiasmo. Siamo certi che sarà solo l’inizio di un percorso importante ».

«In questi anni il festival di Macerata si è distinto per ospiti di qualità, sotto il profilo sportivo ma anche letterario – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Cecina Michele Bianchi – Quello che ci ha spinto a organizzare questa versione “spring” a Cecina è anche la volontà di far avvicinare le persone alla letteratura sportiva attraverso lo sport, che permette di veicolare valori e contenuti importanti attraverso linguaggi non scontati».

Arriva Overtime Festival Spring Cecina con Buffa, Militello e Bartoletti