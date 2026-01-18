Home

Sport

Basket

Arriva Roseto, tra passato e presente, Libertas non fidarti

Basket

18 Gennaio 2026

Arriva Roseto, tra passato e presente, Libertas non fidarti

Livorno 18 gennaio 2026 Arriva Roseto, tra passato e presente, Libertas non fidarti

Libertas Livorno, guai a sottovalutare Roseto: al Modigliani Forum serve intensità e attenzione

Diciannove mesi dopo quella gara-4 di finale playoff di Serie B che segnò una tappa decisiva nella corsa alla promozione della Liofilchem Roseto, la formazione abruzzese torna a Livorno. Allora la squadra di Marco Andreazza riuscì a espugnare il parquet amaranto prima di conquistare la Serie A2. Domani, palla a due alle ore 18 al Modigliani Forum, la Libertas Livorno vuole riscrivere la storia, ma sa bene che non sarà una partita semplice.

Il messaggio che arriva dallo spogliatoio amaranto è chiaro: non fidarsi di Roseto. La classifica, che vede gli abruzzesi all’ultimo posto, non racconta infatti l’intera verità. Nelle ultime settimane la squadra ha mostrato segnali evidenti di crescita, complici il rientro della guardia Cinciarini e gli innesti di qualità come Laquintana, playmaker proveniente da Ruvo, e Del Chiaro, centro toscano arrivato da Forlì. Un mix di esperienza e fisicità che ha reso Roseto più solida e competitiva.

Nonostante le sconfitte maturate negli ultimi turni contro avversari di alto livello come Brindisi, Fortitudo Bologna e Torino, Roseto ha sempre lottato fino all’ultimo possesso, perdendo solo in volata e dimostrando di poter mettere in difficoltà chiunque. Un campanello d’allarme che Andrea Diana e i suoi non intendono ignorare.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla coppia americana Robinson–Cannon, entrambi in doppia cifra di media. Robinson è un playmaker rapido e imprevedibile, capace di cambiare ritmo e spaccare le difese con la sua velocità, mentre Cannon, pur non avendo il fisico classico del pivot, è un lungo esperto, forte nei contatti e abile a farsi valere nel pitturato.

In casa Libertas resta da valutare il pieno recupero di Valentini, rientrato in gruppo venerdì dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime due settimane. Un’arma in più per Diana, che si affiderà al talento e alla determinazione del proprio roster, ma anche – e soprattutto – al fattore campo.

Il Modigliani Forum è chiamato a fare la sua parte. In una sfida che si preannuncia tutt’altro che agevole, il pubblico amaranto potrà rappresentare il vero sesto uomo in campo, capace di spingere la squadra nei momenti di difficoltà. Per la Libertas, una vittoria avrebbe un peso specifico enorme, non solo per la classifica, ma anche per consolidare fiducia e ambizioni in un campionato di A2 sempre più equilibrato.

Arriva Roseto, tra passato e presente, Libertas non fidarti