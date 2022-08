Home

Eventi

Arriva Vada Photo Festival una settimana di eventi tra workshop, incontri, mostre, presentazioni, un concorso nazionale e tanta musica

Eventi

9 Agosto 2022

Arriva Vada Photo Festival una settimana di eventi tra workshop, incontri, mostre, presentazioni, un concorso nazionale e tanta musica

“Vada Photo Festival”

Dal 21 al 28 agosto una settimana di eventi tra workshop, incontri, mostre, presentazioni, un concorso nazionale e tanta musica

Livorno 9 agosto 2022

Una lunga settimana di mostre, incontri fotografici, workshop e musica. E’ il Vada Photo Festival che si terrà dal 21 al 28 agosto tra il teatro Ordigno, la Torre del Faro e piazza Garibaldi.

Tutto il paese sarà coinvolto da tantissimi eventi che culmineranno domenica 28 agosto con la premiazione del concorso fotografico nazionale “L’estate di Vada. L’estate italiana”.

Un concorso aperto a tutti gli amanti della fotografia, professionisti e dilettanti, al quale è possibile iscriversi fino al18 agosto (chi vuole partecipare può inoltrare i propri lavori alla mail fotovideovada@gmail.com, indicando obbligatoriamente nome, cognome, numero telefonico e titolo degli elaborati; informazioni www.estateavada.com).

L’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo commenta:

“Abbiamo apprezzato e sostenuto la scelta della Pro Loco Vada di far crescere a livello nazionale un Festival interamente dedicato alla fotografia come forma di arte, testimonianza sociale, linguaggio giovanile e strumento di promozione turistica dei nostri luoghi.

Partendo da un concorso nazionale, alla sua seconda edizione – commenta l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo – questo festival punta sia a diventare un punto di riferimento per i tanti appassionati del settore che a coinvolgere sempre più persone nella conoscenza della fotografia come elemento importante della cultura”.

“In questa edizione, – prosegue – Vada si pone al centro della Costa degli Etruschi con un focus importante su varie tematiche che verranno affrontate durante la settimana. Importante anche la condivisione con le attività del paese che si affiancheranno al percorso con eventi personali legati sempre al tema della fotografia. Nasceranno così serate culturali ma anche momenti di intrattenimento, workshop con fotografi famosi e ospiti illustri, presentazioni di libri fotografici e divertenti siparietti in cui portarsi via la foto ricordo di una bella estate trascorsa nei nostri luoghi”.

“Il Vada Photo Festival – sottolinea il neo presidente della Pro Loco di Vada Marco Lelli – rappresenta il punto di partenza del nostro percorso, come direttivo, all’interno dell’Associazione. Un momento di intrattenimento ma anche e soprattutto di cultura e di qualità, organizzato e promosso in maniera professionale da tutti i soggetti coinvolti”.

Durante l’intensa settimana di fine agosto dedicata alla fotografia, due saranno i workshop a numero chiuso ai quali è già possibile iscriversi:

giovedì 25 agosto “Nightlife Photography” con i registi e creative directors Thomas Pizzinga e Antonio Corallo curato da Elephant Studio (al quale seguirà una dj session “Music loves Vada” a cura di Fabio Neural e Matteo Franchini mentre il fotografo Paolo De Trane scatterà delle particolari foto in collaborazione con i parrucchieri della frazione) e sabato 27 agosto “Incontri con la fotografia” con Stefano Mirabella. Il secondo sarà un percorso didattico di due giorni diviso tra momenti teorici, di studio di immagini fotografiche realizzate da grandi autori legati alla street photography e pratici con sessioni fotografiche in strada, che culmineranno domenica 28 agosto in un’analisi critica delle opere realizzate da tutti i partecipanti.

Tre invece le mostre fotografiche:

il 21 agosto al teatro Ordigno opening e presentazione del libro “Drop IN – cadere dentro” di Serafino Fasulo con introduzione di Antonella Monzoni ed Eleonora Carlesi, due grandissime rappresentati della fotografia italiana; dal 23 agosto in Barcaccina “Vada: l’archivio fotografico” di Enrico Bernini e nella chiesa di San Leopoldo (porta lato Rosignano) “Introspettive” di Chiara Cunzolo, Eleonora Carlesi e Alessandro Frunzetti a cura di Fabbrica Immagini.

I due incontri con la fotografia alla Torre del faro di Vada saranno entrambi ad ingresso libero (è gradita comunque la prenotazione):

martedì 23 agosto alle 21.10 si terrà una sessione unica con il fotografo Roberto Nencini che parlerà dei suoi scatti tra l’Asia e l’Africa accompagnato dall’attore e pensatore Mario Baldeschi mentre mercoledì 24 agosto alle ore 18.30 con il fotografo di fama internazionale Massimo Vitali che racconterà la società in continuo mutamento attraverso quello che definisce “uno dei posti più neutri dove studiarla”, la spiaggia, “il luogo non luogo dove la gente si riunisce, si spoglia e si sente libera: un momento di sospensione totale”.

Venerdì 26 agosto alle ore 21

l’appuntamento è con la presentazione del libro “I Fari della Toscana e della Liguria” che racconta, attraverso immagini emozionanti, il mondo dei fari dislocati lungo la costa che si snoda seguendo il tracciato dell’antica via Aurelia da Ventimiglia fino a Monte Argentario, comprendendo naturalmente anche le isole dell’Arcipelago Toscano.

A seguire si terrà il primo dei due concerti con i Love Sick Duo che proporranno musica country, rock’n’roll e western swing anni ’40 e ’50.

Sabato 27 agosto, dalle ore 22

arriveranno da Livorno i Sinfonico Honolulu, la prima orchestra italiana di ukulele formata da 9 elementi tra ukulele, basso, percussioni elettroniche e una voce principale.

Tutti gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco di Vada e dal teatro Ordigno con Adv Superior e il supporto dell’Amministrazione Comunale. Per informazioni e prenotazioni: 0586 788373; info@prolocovada.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin