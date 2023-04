Home

7 Aprile 2023

Arrivano le bodycam per la municipale di Rosignano

Rosignano (Livorno) 7 aprile 2023

Con Delibera di Giunta n. 20 del 09/02/2023, è stato approvato il “Disciplinare per l’utilizzo delle videocamere indossabili da parte dell’U.O. Polizia Municipale”. Si tratta del Regolamento sulla base del quale gli Operatori della Polizia Municipale del Comando potranno utilizzare le bodycam che hanno ricevuto in dotazione a febbraio 2023.

L’esigenza di dotare il Corpo di Polizia Municipale di strumentazione tecnologicamente avanzata per effettuare delle videoregistrazioni durante l’attività di servizio è nata dalla duplice necessità, da un lato, di cristallizzare in maniera sempre più autentica i fatti reato nei quali gli Operatori si imbattono (ricordiamo che nel solo anno 2022 sono state 89, le notizie di reato comunicate alla competente Autorità Giudiziaria), e dall’altro tutelare l’integrità fisica degli stessi Operatori.

Le bodycam verranno utilizzate per le attività di Pronto Intervento e per servizi specialistici, come il contrasto allo spaccio di stupefacenti, ordine pubblico, contrasto della contraffazione commerciale dei loghi, operazioni di sgombero ecc.

L’Operatore di Polizia Municipale attiverà la bodycam in dotazione ogni qualvolta intraveda l’insorgenza di fatti costituenti reato durante lo svolgimento del proprio servizio, nonché in tutti quei casi in cui si dovesse imbattere in situazioni di scarsa sicurezza personale, laddove vi sia da tutelare l’integrità fisica e la sicurezza urbana, oltreché in occasione di eventi straordinari o di accessi in luoghi pericolosi; in altre parole non sarà possibile effettuare registrazioni continue, per tutta la durante del turno di servizio, e nemmeno è ammessa la registrazione ai fini di documentazione di illeciti amministrativi.

Si precisa che l’acquisto della strumentazione è seguito ad una scrupolosa attività di lavoro volta ad elaborare uno studio relativo all’impatto sul trattamento dati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, che ha coinvolto trasversalmente più UU.OO. del Comune. L’informativa completa conforme a questo previsto dal Regolamento 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) verrà pubblicata sul sito web del Comune e sarà resa disponibile presso gli uffici della Polizia Municipale .

Il device in dotazione è la bodycam della casa costruttrice leader nel settore, “Axon”, ed il modello è “Body 3”, l’ultimo e più avanzato prodotto dalla società Americana. Si tratta di videocamere ad altissima definizione, dotate di più microfoni integrati, un’autonomia di registrazione di 12 ore consecutive su uno spazio di archiviazione del device pari a 64 GB.

Verranno agganciate alla divisa degli Operatori che, nei casi sopracitati la attiveranno premendo il “pulsante evento”, al quale segue un avviso acustico ed un segnale luminoso ad intermittenza di colore rosso, di modo che la fase di registrazione sia visibile anche a coloro i quali sono soggetti alla sorveglianza. Inoltre, nella registrazione sarà possibile includere i sessanta secondi precedenti all’attivazione del pulsante “evento”, a tutela dell’oggettività dell’intervento.

I dispositivi in oggetto aumenteranno la sicurezza degli Operatori, mirando ad un’effettiva de-escalation dell’azione criminale, oltre a garantire la trasparenza rispetto ai metodi e le procedure adottati dagli Operatori, con il risultato di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle forze di polizia.

