Arrivano le notti dell’archeologia, tre eventi gratuiti al Museo della Città

11 luglio 2019

A partire da venerdì 12 luglio al Museo della Città

Arrivano le Notti dell’Archeologia

Aperture straordinarie con visite guidate e letture

Livorno,11 luglio 2019 – Tornano le Notti dell’Archeologia, un appuntamento molto atteso da un vasto pubblico di appassionati e non solo: aperture straordinarie serali e notturne, eventi dedicati nei musei, aree e parchi archeologici della Toscana. Questa diciannovesima edizione ha come filo conduttore “Arte e techne”, tematica che valorizza le componenti estetiche ed artistiche delle collezioni ed in generale del patrimonio culturale dalla preistoria ad oggi, con uno sguardo attento sia alle tecniche di realizzazione dei manufatti artistici che alla tecnologia disponibile dai tempi più remoti, in continua evoluzione.

Il Museo della Città di Livorno, collocato nel Polo Culturale dei Bottini dell’Olio nel cuore de La Venezia, aderisce anche quest’anno all’iniziativa proponendo un ricco programma di eventi in aperture straordinarie serali che valorizzerà la preziosa collezione archeologica presente nel museo.

Il calendario è realizzato con la collaborazione delle Coop Itinera e Agave ed è rivolto ad un pubblico di tutte le età.

Primo appuntamento domani sera, venerdì 12 luglio alle ore 21.00 con “ La collezione di Enrico Chiellini”. Visita guidata e letture

Un archeologo esperto accompagnerà i visitatori alla scoperta della preziosa collezione archeologica del Museo, ma anche delle vicende e degli scandali che portarono alla sua formazione. Con il supporto di letture, citazioni e scambi epistolari verrà disegnata e raccontata la personalità di Enrico Chiellini, uomo patriottico, figura chiave del risorgimento livornese e appassionato studioso di antichità. Tra i fiori all’occhiello delle collezioni civiche livornese, la “Collezione Chiellini” raccoglie infatti una serie di preziosi reperti archeologici e numismatici provenienti in gran parte del territorio. Una imponente raccolta che fu donata nel 1882 al Municipio di Livorno ; la collezione fu esposta presso il Museo Civico Archeologico e Numismatico di Livorno inaugurato nel 1885 in una vasta sala del Regio Liceo Niccolini Palli e mai più riaperto dopo il secondo conflitto mondiale

Destinatari: adulti e giovani. Durata 1h e mezzo

Prossimi appuntamenti : 20 luglio ( ore 21.00) con “Il vaso di Pandora” Visita guidata e laboratorio archeologico per adulti e bambini

Un viaggio alla scoperta della sezione archeologica e dei suoi preziosi reperti di epoca greca, etrusca e romana. Filo conduttore del percorso il celebre mito greco del “ Vaso di Pandora” il contenitore di tutti i mali che Pandora aveva ricevuto da Zeus con la raccomandazione di non aprirlo. Al termine del percorso tutti in laboratorio per costruire il nostro vaso di argilla da portare a casa utilizzando la tecnica del colombino .Destinatari: adulti e bambini tra 6-8 anni Durata 1 e mezzo h c

Sabato 27 luglio – ore 21.00 La medicina antica: dal mito alla scienza

Selezione di letture da poeti greci e latini, testi di storia che trattano di società, usi e costumi degli antichi, con particolare riferimento alle collezioni civiche livornesi del Museo della Città.

Destinatari: adulti e giovani

Durata 1h e mezzo

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Prenotazione consigliata

segreteria museo di città tel.0586/824551 da martedì a sabato orario 10.00-19.00 oppure inviare una mail a:museodellacitta@comune. livorno.it indicando nominativo e recapito telefonico.