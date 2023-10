Home

Cronaca

Arsenale dentro la roulotte, sequestrati 9 fucili e munizioni a un 70enne

Cronaca

31 Ottobre 2023

Arsenale dentro la roulotte, sequestrati 9 fucili e munizioni a un 70enne

Livorno 31 ottobre 2023 – Arsenale dentro la roulotte, sequestrati 9 fucili e munizioni a un 70enne

I carabinieri della Compagnia di Portoferraio sono intervenuti in località Valdana, territorio al confine tra Portoferraio e Porto Azzurro dove hanno requisito un vero e proprio arsenale di proprietà di un 70enne.

Al momento del controllo dei militari, l’uomo L’iomo L’uomo Lcustodiva in una roulotte 8 fucili da caccia, una carabina e circa 70 munizioni senza aver rinnovato la denuncia di detenzione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, precedentemente residente a Capoliveri, si era trasferito in una roulotte portando con sé le armi che aveva regolarmente denunciato, senza comunicare lo spostamento.

Nel prosieguo degli accertamenti è emerso altresì che il titolo di polizia per la detenzione era ormai scaduto da diversi anni. Le armi sono state sequestrate ed il 70enne denunciato per omessa ripresentazione di denuncia di detenzione armi ed omessa custodia di armi.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso mirati controlli, è da sempre attenta alla corretta tenuta delle armi al fine di verificare la permanenza dei requisiti ed il rispetto delle rigorose normative in materia atteso che la materiale disponibilità di armi da fuoco, anche quando legalmente detenute in base ad un legittimo titolo di polizia, può essere la premessa per tragici eventi/incidenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin