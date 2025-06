Home

Cronaca

“Arte incompresa, giovane artista” denunciato e avviata espulsione

Cronaca

30 Giugno 2025

“Arte incompresa, giovane artista” denunciato e avviata espulsione

Livorno 30 giugno 2025 “Arte incompresa, giovane artista” denunciato e avviata espulsione

I Carabinieri del NORM di Livorno, a conclusione di accertamenti conseguenti ad un intervento, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne straniero, senza fissa dimora, gravemente indiziato di essere responsabile dell’imbrattamento di un’autovettura in sosta.

Il fatto si sarebbe verificato una mattina di qualche giorno fa, quando una pattuglia è stata inviata in via Salvatore Orlando dove un cittadino aveva notato un giovane imbrattare con della vernice colorata le auto in sosta segnalando il tutto al 112 NUE.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno in effetti rintracciato la persona descritta, rinvenendo nella sua disponibilità una bomboletta di vernice spray di colore fucsia, lo stesso colore riscontrato sul anche portellone posteriore di un’auto parcheggiata ed il cui titolare è stato rintracciato e avvisato per le incombenze del caso.

Il giovane, che annovera già numerosi precedenti di polizia, all’esito delle attività, è stato denunciato all’AG per deturpamento ed imbrattamento di cose e, contemporaneamente, è stata avviata la procedura di espulsione presso la competente Questura, trattandosi di persona sprovvista di permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio.