Home

Cronaca

Arte, luce e movimento: i Magazzini del Monte dei Pegni si trasformano con “Caleidoscopio Urbano”

Cronaca

24 Luglio 2026

Arte, luce e movimento: i Magazzini del Monte dei Pegni si trasformano con “Caleidoscopio Urbano”

Livorno 24 luglio 2026

Caleidoscopio Urbano illumina i Magazzini del Monte: inaugurata l’opera di Andrea Papi

L’installazione site specific, vincitrice del bando “Visioni” della Fondazione Livorno Arte e Cultura, trasforma la facciata dello storico edificio degli Scali del Monte Pio in un’opera dinamica che dialoga con luce, vento e acqua. Alla cerimonia erano presenti istituzioni e autore dell’intervento.

È stata inaugurata ieri pomeriggio ai Magazzini del Monte, negli Scali del Monte Pio, “Caleidoscopio urbano”, l’installazione site specific dell’artista Andrea Papi, progetto vincitore del bando “Visioni”, promosso da FLAC – Fondazione Livorno Arte e Cultura nell’ambito del programma dedicato all’arte pubblica e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti, l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, l’amministratore unico di FLAC Cinzia Pagni e lo stesso artista Andrea Papi.

L’opera interessa la facciata dei Magazzini del Monte dei Pegni, uno degli edifici simbolo della città, trasformandola in una superficie capace di mutare continuamente aspetto grazie all’azione della luce naturale e del vento. L’intervento nasce con l’obiettivo di mettere in relazione memoria storica, rigenerazione urbana e sostenibilità, offrendo una nuova chiave di lettura dell’architettura cittadina.

Il progetto si sviluppa attraverso una composizione di moduli policromi che richiama la tradizione dell’astrazione geometrica del Novecento, ispirandosi ad artisti come Piet Mondrian ed Ellsworth Kelly, ma reinterpretando allo stesso tempo il linguaggio delle antiche vetrate gotiche e medievali. Proprio come nelle cattedrali la luce attraversava il colore trasformando lo spazio, anche “Caleidoscopio urbano” utilizza la luce come vero materiale dell’opera, dando vita a riflessi, trasparenze e proiezioni che cambiano durante le diverse ore della giornata e con l’alternarsi delle stagioni.

La facciata smette così di essere un semplice elemento architettonico e diventa una sorta di membrana capace di raccontare il passato e dialogare con il presente. Le cromie generate dall’installazione si espandono infatti oltre l’edificio, riflettendosi sul canale, sugli edifici circostanti e sullo spazio pubblico, trasformando l’intera area in un’esperienza immersiva per cittadini e visitatori.

Un ruolo centrale è affidato anche al movimento: i moduli oscillano naturalmente grazie al vento, richiamando il moto delle onde e il rapporto che da sempre lega Livorno all’acqua. Il risultato è un’installazione in continuo cambiamento, che rende il palazzo un organismo vivo in costante dialogo con l’ambiente circostante.

Accanto all’aspetto artistico, il progetto pone particolare attenzione anche alla sostenibilità. L’opera sfrutta infatti esclusivamente elementi naturali, come luce e vento, limitando al minimo il ricorso a tecnologie e consumi energetici. Una scelta che ha contribuito a convincere la giuria del bando “Visioni”, che ha premiato un intervento capace di coniugare qualità artistica, innovazione, rispetto dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio storico.

Con “Caleidoscopio urbano”, i Magazzini del Monte acquistano così una nuova identità, diventando non solo un edificio storico, ma anche un punto di riferimento artistico destinato a caratterizzare il paesaggio urbano livornese e a proiettare la memoria della città verso il futuro.

Andrea Papi, visual designer di formazione, ha collaborato nel corso della sua carriera con marchi internazionali come Nike e IKEA, affermandosi successivamente nel panorama dell’arte contemporanea. Le sue opere sono state esposte in importanti contesti internazionali, tra cui la 61ª Biennale di Venezia del 2026, oltre che a Londra e Shanghai. Attualmente insegna presso l’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma, la LABA di Rimini e l’ITS Marche.