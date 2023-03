Home

Arte, mostra di Floriana Gerosa all’Extra Factory

7 Marzo 2023

Appuntamento in piazza della Repubblica sabato 11 marzo dalle 17.30

Livorno, 7 marzo 2023 – Sabato 11 marzo alle ore 17.30 nei locali di EXTRA Factory ci sarà l’inaugurazione della mostra

personale «interno con vista» dell’artista Floriana Gerosa.

Uno sguardo all’interno della propria quotidianità, mettendo in risalto gli oggetti a cui per abitudine non siamo soliti dare importanza, ma che ci conduce poi a una riflessione più profonda riguardo al nostro spazio interiore e ci fa riscoprire noi stessi attraverso l’essenza delle cose,

infatti un’osservazione più attenta di ciò che ci circonda nella vita di tutti i giorni fa scaturire suggestioni nuove e conduce a una nuova consapevolezza, dove il segno creativo ne è la conferma.

Così le cose prendono voce, forma nello spazio, con una nuova forza, piccole inquadrature a rivelare il mondo delle proprie abitudini, quasi

una ricerca di rassicuranti conferme e le figure vissute come memoria e accoglienza, sono storie che appartengono a un passato che è dentro di noi, ma anche presente e futuro che si intravede.

Forme come luogo di trasformazione, di strumento per indagare e esprimere il proprio vissuto a rappresentare la propria visione del mondo e dell’arte attraverso la realtà che ci circonda.

Una realtà che ci rappresenta, perché racconta la nostra identità, perché riflette quel se’ di cui ci si vuole riappropriare nel bisogno estremo di certezze.

Allora lo sguardo che crede di riconoscere tutte le stanze, si fa più attento e una luce diversa ne rende più certi i contorni, in un viaggio dove il quotidiano si dilata e si eleva e in cui il gesto acquista un valore più intimo e sicuramente più vero.

La mostra ad ingresso libero sarà visitabile tutti i giorni fino al 18 marzo 2023 con orario mattutino 9.30-12.30 e pomeridiano 16.30-19.30.

FLORIANA GEROSA

Floriana Gerosa nasce a Milano dove riceve una formazione di tipo umanistico. Si diploma a Firenze in Grafica Pubblicitaria presso l’Accademia Cappiello, ma inizia il suo percorso artistico nella scultura a Milano presso lo studio della scultrice Anselma Ferrari e perfeziona successivamente la tecnica a Carrara e a Pietrasanta.

A Livorno sperimenta la pittura come allieva del Maestro Luca Bellandi e si confronta nel disegno sotto la guida del Maestro Antonio Vinciguerra. Partecipa a diverse mostre personali e collettive di scultura e di pittura (Livorno, Certaldo, Bologna, Venezia, Barcellona, Piacenza, Milano e Firenze ).

Fa parte dell’Associazione Scultori di Pietrasanta “Asart“.

Vive e lavora a Livorno.