Articolisti freelance: come svolgere la propria professione all'estero

13 Gennaio 2022

13 Gennaio 2022

13 gennaio 2022

Leggendo con attenzione le righe di questo articolo si ha la possibilità di conoscere tutte le informazioni necessarie per diventare un articolista freelance di successo all’estero, in modo tale da avere l’opportunità di vivere di scrittura.

Come diventare articolista: primi step

Innanzitutto per intraprendere la strada dell’articolista, meglio conosciuto in campo internazionale come web writer o web content editor, è doveroso avere una preparazione adeguata nel campo della scrittura, contornata da un impegno costante e continuativo.

Tale forma di lavoro sta avendo un discreto successo negli ultimi anni, visto che sempre più siti web sono alla ricerca di articoli creati con lo scopo di aumentare le visualizzazioni della propria pagina internet. In quest’ottica sono nate diverse piattaforme online che offrono possibilità di lavoro agli scrittori emergenti. Infatti, per iniziare a lavorare tramite questi sistemi, non sono richiesti particolari titoli o curriculum. In questo caso la persona interessata potrà iniziare a scrivere fin da subito, ottenendo così i primi guadagni.

Una delle strade più vantaggiose dal punto di vista economico è quella del freelance web writer; con questa opzione si hanno diverse possibilità di guadagno, ma inizialmente il percorso da intraprendere è più difficoltoso, in quanto si ha bisogno di attuare la giusta strategia per farsi conoscere come articolista in un settore di riferimento, creando così dei contenuti ben remunerati.

Sono molti i freelance che decidono di offrire i propri servizi all’estero. Operando in questo modo è doveroso rispettare tutte le norme previste dal Paese di riferimento.

I vantaggi di essere un articolista freelance all’estero

Svolgere qualsiasi tipologia di lavoro in maniera freelance è il sogno di molti, in quanto si ha la piena libertà di decidere con chi e quando lavorare.

Si evince facilmente, però, che il guadagno finale è strettamente legato alle ore lavorative svolte e ai servizi prestati.

Coloro che desiderano lavorare in modo autonomo e completamente indipendente fuori dall’Italia devono necessariamente informarsi sulle modalità inerenti l’apertura della partita iva all’estero, tramite alcuni approfondimenti disponibili sul web, ad esempio. In questo modo si avrà la piena consapevolezza di quali sono le regole vigenti da rispettare nel Paese di riferimento.

Inoltre, è da precisare che molti articolisti freelance decidono di svolgere la propria attività all’estero perché sono presenti diverse nazioni che adottano una tassazione, in questo settore, molto più bassa rispetto a quella che viene imposta in Italia.

Ad ogni modo, il consiglio è quello di rivolgersi a professionisti del regime fiscale prima di aprire una partita iva, al fine di intraprendere la meravigliosa strada dell’articolista freelance all’estero in tutta serenità.

