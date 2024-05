Artigianato e street food, in piazza della Repubblica 3 giorni con 60 espositori internazionali

Nell’area allestita, rigorosamente allestita con i colori del clan Royal Stewart, troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, fudges, Irn Bru, tazze da collezione e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e poi le realizzazioni di Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria qualità.