Artista ucraina dona un quadro all’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). Foto

19 Settembre 2022

Livorno 19 settembre 2022 – Artista ucraina dona un quadro all’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)

L’artista ucraina Olena Lepych, dimorante in città e momentaneamente impiegata in un lavoro stagionale al Calambrone, in occasione dell’inaugurazione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del Comune di Livorno, ha voluto regalare un suo quadro che rimanda al mare, alla Terrazza Mascagni e ai vini del territorio

A ricevere il quadro, il sindaco di Livorno Luca Salvetti

In foto il quadro e il momento della consegna

