Artisti contemporanei rendono omaggio a Fattori, al via mostra in Fortezza Nuova

2 Settembre 2025

Livorno 2 settembre 2025

In occasione del bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, il prossimo 6 settembre prenderà il

via alla Fortezza Nuova un evento speciale dedicato al grande maestro dei Macchiaioli.

Forno Project e Galleria Fidanda presentano infatti una mostra collettiva che riunisce sei artisti

contemporanei chiamati a rendere omaggio a Fattori con opere originali, concepite appositamente

per questa celebrazione.

Esporranno: Valentina Restivo, Antonio Vinciguerra, Enrico Ristori, Raffaele De Rosa, Mario

Madiai e Paolo Tocchini, sei voci diverse unite dal desiderio di dialogare con l’eredità artistica di

uno dei pittori più rappresentativi della città di Livorno.

Ad arricchire il percorso espositivo sarà presente anche un grande cartellone ispirato al maestro,

realizzato nel corso di un laboratorio creativo di due giornate promosso da Forno Project in

collaborazione con gli attori della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius. Un’esperienza che

unisce arti visive e teatro, nel segno della partecipazione e della contaminazione dei linguaggi.

La mostra sarà ospitata nella suggestiva Sala del Forno, all’interno della Fortezza Nuova, e resterà

aperta al pubblico fino al 27 settembre 2025.

L’opening è previsto per sabato 6 settembre alle ore 18.00, con un momento inaugurale di incontro

tra artisti, istituzioni e cittadini.

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Livorno.

