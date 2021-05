Artisti e fotografi per la Meloria, conto alla rovescia verso il 5 giugno

Ambiente

9 Maggio 2021

Livorno, 8 maggio 2021

Artisti e fotografi per la Meloria. Verso la giornata di pulizia del 5 giugno

Meloria Protection & Art: conto alla rovescia verso il 5 giugno

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, l’Ente Parco promuove una giornata dedicata alla conoscenza e protezione delle Secche della Meloria.

Call for artists

Lo Scoglio della Regina si trasformerà in un giardino dell’arte

Installazioni, fotografie, proiezioni e un’esposizione per celebrare l’area marina e l’ambiente attraverso l’arte.

Gli artisti avranno tempo fino al 16 maggio per realizzare un’opera pittorica, grafica o illustrativa; elaborando, interpretando e proponendo simboli, parole, immagini e visioni che parlino, rappresentino e riflettano il rapporto che li lega al mare di Livorno.

La mostra e la selezione sono curate da Mercemarcia APS,

Concorso fotografico “#MPAMeloria”:

basterà scattare una foto che rientri nelle categorie memoria, protezione e ambiente, caricarla sul proprio profilo Instagram ed essere votati.

I vincitori raggiungeranno in barca a vela le Secche della Meloria, potranno partecipare attivamente alla pulizia; potranno fare una lezione di biologia marina sul campo con i biologi di Aplysia e avere i primi rudimenti sulla navigazione a vela dai soci della sezione di Livorno della Lega Navale Italiana.

L’iniziativa è organizzata il 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974 per ricordare l’importanza del nostro Pianeta e della sua biodiversità.

Le iniziative sono promosse da AMP Secche della Meloria e dal Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e patrocinate dal Comune di Livorno, con la collaborazione della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Livorno, di strutture di ricerca, associazioni di promozione culturale e salvaguardia ambientale, con l’organizzazione curata da Aplysia Soc. coop.

Non solo il mare, ma anche le coste devono essere rispettate:

durante la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, verrà effettuata una pulizia delle spiagge dello Scoglio della Regina e zone limitrofe

La pulizia sarà in collaborazione con Sons of the Ocean, Reset Livorno e I Pirati della Plastica.