16 Dicembre 2024

Artisti e sindacalisti al Goldoni: ” I poligrafici Il Tirreno non si toccano”. Dibattito e spettacolo

Livorno, 16 dicembre 2024

“Il Tirreno non si tocca!”: questo il titolo dell’iniziativa in programma martedì 17 dicembre alle ore 21 al teatro Goldoni di Livorno. L’evento è stato organizzato da Cgil e Slc-Cgil provincia di Livorno per sostenere la vertenza dei 35 poligrafici del quotidiano: a partire dal 1 gennaio la SAE vuole infatti trasferirli a Sassari. Quella dell’azienda è una decisione inaccettabile: si tratta di veri e propri licenziamenti mascherati.

Dei dettagli della vertenza se ne parlerà nel corso di un dibattito – moderato da Katia Sagretti della segreteria Cgil provincia di Livorno – a cui parteciperanno Francesca Soli (rsu SAE Tirreno), Samuele Falossi (segretario generale Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa), Fabrizio Zannotti (segretario generale Cgil provincia di Livorno) e Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana).

Nel corso dell’iniziativa si alterneranno sul palco la Compagnia Mayor Von Frinzius e i comici Michele Crestacci, Claudio Marmugi e Stefano Santomauro.

L’ingresso è gratuito: si invita la cittadinanza a partecipare.