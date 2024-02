Home

Eventi

Artisti espongono quadri sotto gli archi di Porta a Mare

Eventi

11 Febbraio 2024

Artisti espongono quadri sotto gli archi di Porta a Mare

Livorno 11 febbraio 2024 – Artisti espongono quadri sotto gli archi di Porta a Mare

Arte sotto gli Archi e Brocantage a Porta a Mare: Il Binomio Perfetto per un Sabato di Cultura e Passione

Livorno ha vissuto un sabato all’insegna dell’arte e del fascino del passato con l’evento “Arte sotto gli Archi” e il mercato “Brocantage a Porta a Mare”.

Sabato 11 febbraio, la passeggiata di via Primo Levi si è trasformata in una galleria a cielo aperto, con decine di pittori che hanno esposto le loro pere lungo colonnati.

Questo straordinario spettacolo artistico ha fatto da cornice perfetta per il mercato degli oggetti del passato, organizzato dal Consorzio Porta a Mare e dall’Associazione Etruria Eventi.

L’atmosfera unica dell’arte si è mescolata con l’attraente varietà di antiquariato, modernariato e collezionismo che caratterizza il “Brocantage a Porta a Mare”.

Susanna Del Moretto, responsabile dell’area commerciale Porta a Mare, sottolinea l’impegno del Consorzio nel trasformare questo evento in una vetrina per la città, proiettando Livorno a livello regionale e offrendo una giornata da trascorrere all’insegna della cultura, dell’arte e delle bellezze della città sul mare.

Con “Arte sotto gli Archi” e “Brocantage a Porta a Mare”, Livorno si conferma come destinazione ideale per chi cerca un mix unico di arte, storia e passione per il collezionismo, invitando visitatori e cittadini a immergersi nell’incantevole atmosfera di questo evento straordinario.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin