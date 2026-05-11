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Artistic World Cup, Falleni conquista la 15^ posizione

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11 Maggio 2026

Artistic World Cup, Falleni conquista la 15^ posizione

Livorno 11 maggio 2026

All’Olympia Eissport Zentrum di Garmisch si è conclusa la seconda giornata di gare dove vedeva impegnata la categoria Minis nella specialità della solo dance programma free. Ventotto atlete giunte dall’ Europa, America Latina, Asia tra cui Falleni Emma partita dalla polisportiva La Rosa Livorno approdata all’ Artistic World Cup, classe 2016, per confrontarsi con atlete anche più grandi e di elevato spessore tecnico. Si è classificata al quindicesimo posto sfoderando un bel programma intenso di passi tecnici sulle note di Esmeralda, brano estratto da “Il gobbo di Notte Dame de Paris”. La disciplina della Solo Dance richiede massima adesione al pezzo da interpretare ma soprattutto la precisione, la perfezione di stare sulle note musicali e mantenere i ritmi senza evadere le battute, tutto questo, mentre vengono eseguiti gesti tecnici di alto livello, Emma si è difesa con tutte le sue capacità ed esperienza, ottenendo una quindicesima posizione di tutto rispetto visto che le avversarie più grandi e più esperte hanno totalizzato punteggi di poco più alti.Alexandra Zhuravleva prima classificata Germania, Daniela Gonzalez Yanes seconda classificata Spagna, Antonia Corneliy terza classificata Brasile, Sara Laganà quarta classificata Italia, Vittoria Venturini ottava Italia, Anastasia Zoppello nona classificata Italia, Emma Falleni quindicesima classificata Italia e Chloe Nistico’ ventiseiesima classificata Italia. Ad accompagnare Emma Falleni a scendere in pista Savi Cinzia, e da casa a fare il tifo tutto lo staff tecnico, Barni Viola, che cura le coreografie e la tecnica dance, e tutti gli altri atleti di società che l’ hanno sostenuta a distanza. Comunque sia,, è stata un’ esperienza bella che andava fatta per proiettarsi in un futuro di intenso lavoro, in quanto la disciplina e la tecnica alzano sempre di più l’ asticella ad ogni gara che passa. Complimenti ad Emma e a tutta la squadra Italiana e un grande in bocca al lupo ai prossimi atleti che si esibiranno fino al 17 Maggio.