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Artistic world cup final, a Cesena è argento per Mazzola Ludovica

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3 Giugno 2026

Artistic world cup final, a Cesena è argento per Mazzola Ludovica

Livorno 3 giugno 2026 Artistic world cup final, a Cesena è argento per Mazzola Ludovica

L’ ultima settimana di maggio e la prima di Giugno vedono presso il Pala BCC Romagnolo a Cesena, l’ ultima tappa dell’ Artistica World Cup Finale Last Chance. Sono attesi 1250 atleti provenienti da tutto il mondo, 400 componenti degli staff, 30 rappresentative nazionali, oltre 2500 presenze, circa 13.000 pernottamenti nelle strutture ricettive, 31 titoli da assegnare,, oltre 5 milioni di visualizzazioni, sul sito Skate Italia, un evento atteso perché pieno di emozioni, successi, spettacolo e adrenalina.Dalla Polisportiva La Rosa Livorno quattro atlete hanno varcato la pista di questo emozionante evento presentandosi nella disciplina della solo dance e nella disciplina del programme free.

Per la categoria Tots nella solo Dance, Mazzola Ludovica conquista la settima posizione, Nannipieri Beatrice e Falleni Emma, nella categoria Minis arrivano rispettivamente undicesima e dodicesima, dove Falleni Emma migliora la sua performance personale di tre posizioni rispetto alla World Cup di Garmisch svoltasi poche settimane precedenti. Per Noemi Giommi, nella categoria Espoire una diciottesima posizione.

Solo ieri nella specialità Free, Mazzola Ludovica incanta il pubblico con la sua interpretazione di Bollywood migliorando la sua posizione della precedente Edizione di Garmisch conquistando la medaglia d’ argento. Nannipieri Beatrice, nella categoria Minis presenta un brano accuratamente intenso rappresentando la piccola fiammiferaia conquistando la sedicesima posizione. Queste atlete sono state accompagnate da Viola Barni e Savi Cinzia.

Da casa a fare il tifo tutta la polisportiva del La Rosa Livorno.