Livorno 13 dicembre 2025 ArtNotes protagonista al “Viaggio della Fiamma Olimpica” verso Milano Cortina 2026
ArtNotes ASD APS è stata protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in un evento che si è svolto venerdì 12 dicembre 2025, dalle 17:30 alle 18:00, in Piazza della Repubblica a Livorno, nello spazio dedicato dal Comune ai giovani e allo sport.
Un grande onore per Gian Mario Loi, presidente dell’associazione e artista livornese, che ha iniziato la sua carriera nel 1995 nelle strade di Livorno con la break dance, arrivando fino a New York, dove ha fondato una comunità di ballerini nel Queens collaborando con artisti locali.
La sua sensibilità e determinazione hanno permesso a numerosi giovani, indipendentemente dalle loro origini, di realizzare il sogno di diventare ballerini professionisti, aprendo loro le porte della scena internazionale.
Nonostante i successi globali, Gian Mario Loi mantiene un forte legame con la strada, sostenendo chi ha meno opportunità e fungendo da ponte verso il successo artistico. La selezione di ArtNotes per questo importante evento ne è stata una significativa conferma.
La partecipazione al passaggio della Fiamma Olimpica ha rappresentato un riconoscimento concreto del costante impegno dell’associazione nella promozione della cultura urbana, della danza sportiva e dell’inclusione giovanile. ArtNotes ha portato in piazza energia, passione e il proprio linguaggio artistico, contribuendo con entusiasmo al percorso verso Milano Cortina 2026.
ArtNotes è attiva con numerosi progetti in tutta Italia. Tra i più noti figurano Breaking Notes a Catania (diretto da Damiano Muni), Mad Mind Crew a Livorno (diretto da Gian Mario Loi) e la prestigiosa scuola di danza di Donoratico Ganzish, diretta da Gian Mario Loi e Aline Veras, direttrice artistica del Ganzish. Si ringraziano Aline Veras e Fabiola Zecovin per le coreografie che hanno arricchito le esibizioni, la scuola Elba Danza per la collaborazione e un caloroso abbraccio va a tutti i ballerini del Ganzish Top Kids.