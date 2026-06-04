Home

Sport

Scherma

Artuso d’argento, Pierucci bronzo e Picchi due volte sul podio d’Italia: il Fides Livorno protagonista a Roma tra fioretto e sciabola ai campionati italiani

Scherma

4 Giugno 2026

Artuso d’argento, Pierucci bronzo e Picchi due volte sul podio d’Italia: il Fides Livorno protagonista a Roma tra fioretto e sciabola ai campionati italiani

Livorno 5 giugno 2026 Artuso d’argento, Pierucci bronzo e Picchi due volte sul podio d’Italia: il Fides Livorno protagonista a Roma tra fioretto e sciabola ai campionati italiani

Si sono conclusi a Roma i Campionati Italiani Cadetti, Giovani, Assoluti e di Serie A1, il più importante appuntamento della stagione schermistica nazionale andato in scena dal 28 maggio al 4 giugno. Per il Circolo Scherma Fides Livorno è stato un finale di stagione straordinario, impreziosito da una medaglia d’argento, tre medaglie di bronzo, numerosi piazzamenti di prestigio e da risultati di assoluto valore anche nelle competizioni a squadre, con la squadra femminile di fioretto e la squadra maschile di sciabola che si sono confermate le migliori società civili d’Italia nelle rispettive specialità.

Nel fioretto, il Fides ha conquistato tre medaglie di bronzo individuali grazie a Giovanni Pierucci ed Elena Picchi, grande protagonista della manifestazione romana con due podi nazionali.

Tra i Cadetti, Pierucci ha disputato una gara di altissimo livello, confermando quanto di buono mostrato durante tutta la stagione internazionale culminata con il titolo di vicecampione europeo Under 17. Dopo un brillante percorso nel tabellone ad eliminazione diretta, il livornese ha conquistato l’accesso al podio superando il comasco Napolitano con un netto 15-6. Soltanto il futuro campione italiano Guidi è poi riuscito a interrompere la sua corsa, consegnandogli comunque una prestigiosa medaglia di bronzo nazionale.

Nella prova Cadette è arrivato il primo capolavoro di Elena Picchi. Dopo una gara sempre nelle posizioni di vertice, la schermitrice amaranto ha conquistato il podio battendo nei quarti di finale la trevigiana Simeoni con un perentorio 15-6. In semifinale si è poi arresa alla frascatana Mancini, futura vincitrice della competizione, chiudendo con una splendida medaglia di bronzo.

La giovane livornese si è ripetuta pochi giorni dopo nella categoria Giovani, firmando un’impresa ancora più significativa. Pur essendo ancora Cadetta, Elena è riuscita a conquistare una seconda medaglia nazionale nella categoria superiore. Decisiva la vittoria contro la comasca Bardes per 15-10, risultato che le ha garantito l’ingresso tra le medagliate. La sua corsa si è poi fermata in semifinale contro la futura campionessa italiana Pinna, ma il bronzo conquistato rappresenta un risultato di enorme valore e conferma il suo posto tra le migliori prospettive del fioretto italiano.

Ottimi risultati anche per il resto della squadra amaranto. Sveva Federici ha chiuso tra le migliori otto Cadette d’Italia e ha ottenuto il ventitreesimo posto tra le Giovani, mentre Giorgia Ruta e Veronica Pritelli hanno concluso rispettivamente al dodicesimo e diciottesimo posto nella categoria Under 20. Negli Assoluti, Elena Picchi ha confermato il proprio talento chiudendo con un eccellente ventiquattresimo posto nonostante la giovane età.

Tra gli uomini, da sottolineare la prova di Giulio Lombardi, portacolori delle Fiamme Gialle ma cresciuto schermisticamente al Fides Livorno, che ha raggiunto i quarti di finale degli Assoluti chiudendo con uno straordinario quinto posto nazionale dopo essere stato fermato soltanto dal compagno di nazionale Guillaume Bianchi.

Le soddisfazioni nel fioretto sono proseguite nella Serie A1. Lombardi ha conquistato la medaglia di bronzo con le Fiamme Gialle, mentre la squadra femminile del Circolo Scherma Fides Livorno composta da Liza Takaishvili, Beatrice Bibite, Sofia Raggio e Giorgia Ruta ha ottenuto uno straordinario quinto posto assoluto, risultando la migliore società civile d’Italia nel fioretto femminile alle spalle soltanto dei gruppi sportivi militari.

Anche la sciabola ha regalato risultati di grande prestigio. A guidare la spedizione amaranto è stato Andrea Artuso, autore di una splendida medaglia d’argento nella categoria Giovani. Dopo aver chiuso il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta, Artuso ha dominato il tabellone ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale ha superato il padovano Tallarico con il punteggio di 15-11, mentre in semifinale ha avuto la meglio sull’ariccino Filippo Landi per 15-8. In finale si è poi trovato di fronte il frascatano Leonardo Reale, campione italiano assoluto in carica, che si è imposto per 15-7. Per il livornese resta comunque una prestigiosa medaglia d’argento che certifica la grande crescita mostrata durante tutta la stagione.

Tra i Cadetti, Matteo Casavecchia ha raggiunto la finale a otto chiudendo all’ottavo posto, mentre negli Assoluti si sono distinti Cosimo Bertini, quinto classificato dopo essere stato sconfitto all’ultima stoccata nei quarti di finale, e Leonardo Dreossi e Davide Vivaldi, entrambi capaci di entrare tra i migliori sedici schermidori italiani.

Nella Serie A1 di sciabola sono arrivate ulteriori soddisfazioni grazie agli atleti amaranto in forza ai gruppi sportivi militari: Edoardo Cantini si è laureato campione d’Italia con i Carabinieri, Cosimo Bertini ha conquistato l’argento con le Fiamme Oro e Leonardo Dreossi il bronzo con l’Aeronautica Militare.

Straordinario anche il percorso della squadra del Circolo Scherma Fides Livorno composta da Salvatore Lazzaro, Davide Vivaldi, Davide Mannucci e Filippo Picchi. Gli amaranto hanno chiuso al sesto posto assoluto nella massima serie nazionale, un risultato che vale il primato tra tutte le società civili italiane della sciabola maschile, preceduti esclusivamente dai gruppi sportivi militari e di polizia.

Il bilancio finale dei Campionati Italiani di Roma è dunque eccezionale per il Circolo Scherma Fides Livorno: una medaglia d’argento e tre medaglie di bronzo nelle prove individuali, numerose finali e piazzamenti di assoluto valore, risultati prestigiosi nelle competizioni a squadre e il riconoscimento di migliore società civile d’Italia sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile. Un traguardo che conferma la qualità del lavoro svolto dal club amaranto e il ruolo di primo piano che il Fides continua a ricoprire nel panorama schermistico nazionale.