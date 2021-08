Home

Cronaca

AS Livorno calcio 4 mesi di stipendi non pagati, la denuncia del settore giovanile

Cronaca

11 Agosto 2021

AS Livorno calcio 4 mesi di stipendi non pagati, la denuncia del settore giovanile

Livorno 11 agosto 2021

Riportiamo la lettera di denuncia della situazione di precarietà economica ricevuta dai i collaboratori del Settore Giovanile e della Scuola Calcio della

Società A.S. Livorno Calcio

“A nome di tutti i collaboratori del Settore Giovanile e della Scuola Calcio della Società A.S. Livorno Calcio abbiamo deciso di comunicare alla Società stessa; al Sindaco e agli organi di stampa la nostra situazione con un piccolo comunicato.

Vogliamo mettervi al corrente che:

i nostri compensi non sono stati pagati per 4 mesi, cioè dal marzo di quest’anno fino alla fine della stagione del 30 giugno.

Ciò nonostante tutti noi abbiamo continuato a mettere a disposizione del Livorno Calcio il nostro lavoro che sia quello di autista, di medico, di allenatore o preparatore, di massaggiatore o di segretaria.

Tutto questo con grande difficoltà dovuta prima all’emergenza Covid-19 e in seguito alle problematiche societarie, ma senza mai farci prendere dallo sconforto.

In questa stagione 2020/2021 abbiamo portato avanti 4 campionati, anche con buoni risultati, prima di tutto il campionato Primavera 3, poi gli Allievi Nazionali Under 17, e infine fino al 30 Giugno i campionati Under 14 e Under 13.

In questo periodo difficile nessuno ha mai parlato del nostro lavoro che per i più sembra non esistere, non siamo mai stati nominati dai tifosi o dalle Autorità e neppure dalla Società.

Non vogliamo fare polemiche inutili o strepitare come altri, infatti da noi non avete mai sentito alzare la voce, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro che era di aiutare i nostri ragazzi nella loro crescita sportiva, ma adesso non ci sembra piu giusto continuare a stare zitti.

Quello che chiediamo di essere equiparati nei pagamenti ai dipendenti della sede che nonostante tutte le problematiche comunque hanno ricevuto i loro stipendi perchè non ci sentiamo collaboratori di serie B poiché con il nostro lavoro abbiamo contribuito nella Società e perché per alcuni di noi questi soldi sono un contributo importante nell’economia della famiglia specialmente in questo periodo storico così difficile”.

I collaboratori del Settore Giovanile e della Scuola Calcio della A.S. Livorno Calcio srl

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin