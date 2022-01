Home

Asa al lavoro in via Roma

12 Gennaio 2022

Asa al lavoro in via Roma

Livorno 12 gennaio 2022

Nell’ultimo mese si sono verificate, in punti differenti, tre rotture sulla tubazione in via Roma.

I tecnici di ASA sono sempre intervenuti prontamente limitando i disagi ai cittadini.

Per ogni lavorazione sono stati posati nuovi tratti di condotta e installate nuove valvole che consentono di gestire al meglio il flusso idrico nell’acquedotto.

Sono in corso delle verifiche per comprendere le cause di questi guasti così ravvicinati che potrebbero essere provocati da alcune anomalie delle autoclavi della zona.

Al termine dei controlli ASA valuterà la necessità di sostituire la condotta idrica nel tratto interessato di via Roma.

