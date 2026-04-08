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Cronaca

ASA, al via indagine su soddisfazione clienti

Cronaca

8 Aprile 2026

ASA, al via indagine su soddisfazione clienti

Livorno 8 aprile 2026 ASA, al via indagine su soddisfazione clienti

Lunedì 13 aprile prenderà il via l’indagine sulla soddisfazione del cliente del servizio idrico integrato gestito da ASA SpA nei 32 comuni dell’Ambito Territoriale n°5 Toscana Costa. La ricerca, condotta da SWG – società leader nel settore – ha come obiettivo la misurazione della percezione dei clienti (qualità percepita) e delle loro aspettative in relazione alle diverse componenti del servizio: aspetti tecnici, commerciali e amministrativi. I risultati dell’indagine consentiranno ad ASA di introdurre politiche di miglioramento delle performance basate sull’ascolto dei clienti e delle loro esigenze, in continuità con quanto già realizzato nelle precedenti edizioni. L’indagine sarà svolta su un campione di oltre 1.000 famiglie, che saranno contattate telefonicamente o tramite posta elettronica, e avrà una durata complessiva di circa un mese.