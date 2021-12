Home

Cronaca

Asa: E’ arrivato l’inverno, metti al caldo il tuo contatore dell’acqua

Cronaca

22 Dicembre 2021

Asa: E’ arrivato l’inverno, metti al caldo il tuo contatore dell’acqua

Livorno 22 dicembre 2021

Con l’arrivo dell’inverno, ritorna anche la campagna di sensibilizzazione di ASA “Metti al caldo il tuo contatore dell’acqua”. ASA raccomanda a tutti i clienti di proteggere dal gelo i contatori dell’acqua curando l’isolamento termico dell’alloggio e del relativo sportello oppure, in caso di temperature sotto lo zero durante le ore notturne, lasciare eccezionalmente aperto il rubinetto di casa quanto basta a creare un minimo flusso.

In particolare, i contatori posizionati all’esterno dei fabbricati sono più soggetti a rotture da gelo.

Per regolamento, il costo della riparazione e/o sostituzione del contatore danneggiato dal gelo, è a carico del Cliente ed è anche per questo che ad ASA preme particolarmente ricordare ogni anno l’importanza di piccole ma importanti precauzioni utili per non far incorrere il cliente a spiacevoli sorprese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin