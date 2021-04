Home

ASA: Livorno, in via dei Pensieri cede l’asfalto per un guasto a un collettore

17 Aprile 2021

Livorno 17 aprile 2021

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, si è verificato un cedimento dell’asfalto in Via dei Pensieri, a Livorno, causato da un guasto al collettore della fognatura della via.

Sono prontamente intervenuti i tecnici di ASA, la Protezione Civile e i Vigili Urbani che hanno immediatamente chiuso il tratto di strada interessato per una sua messa in sicurezza.

Il traffico è attualmente interdetto in Via dei Pensieri, lato terra in direzione stadio, tra Via degli Oleandri fino all’attraversamento pedonale – che rimane escluso- nei pressi dello Junior Tennis Club.

I lavori per la riparazione sono immediatamente iniziati, prevedendo la creazione di adeguati sostegni con gettata di calce struzzo, e termineranno martedi 20 aprile.

ASA ha già programmato, a seguire da questa data, una verifica complessiva del tratto di fognatura, tramite video ispezione, propedeutica ad eventuali interventi di “calzatura strutturale interna” che consistono nell’inserimento, all’interno della tubatura, di una calza interna termo indurente che prenderà la forma della vecchia tubazione, rinnovandola.

Ciò al fine di limitare gli scavi e i disagi prolungati al traffico, inevitabili con una sostituzione della tubazione secondo tecnologie tradizionali.

ASA si scusa per il disagio. Sarà cura dell’Azienda fornire ulteriori aggiornamenti.

