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Cronaca

ASA ottiene un finanziamento da 100 milioni dalla BEI per lo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico integrato nell’ATO 5 Toscana Costa

Cronaca

23 Giugno 2026

ASA ottiene un finanziamento da 100 milioni dalla BEI per lo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico integrato nell’ATO 5 Toscana Costa

Livorno 23 giugno 2026 ASA ottiene un finanziamento da 100 milioni dalla BEI per lo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico integrato nell’ATO 5 Toscana Costa

ASA ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di sviluppo infrastrutturale del territorio dell’ATO 5 Toscana Costa, garantendo al contempo una maggiore flessibilità finanziaria e una più elevata sostenibilità economico-tariffaria.

Il ruolo centrale della BEI e il supporto di SACE e InvestEU

Il pilastro dell’operazione è rappresentato da un finanziamento a lungo termine di 100 milioni di euro concesso dalla BEI. La linea di credito si sviluppa su una durata ventennale a rata costante, assistita dalla garanzia Archimede di SACE e supportata dal programma europeo InvestEU. Il periodo di erogazione, strutturato in quattro tranche, si estenderà dal 2026 al 2029.

Il pool bancario commerciale: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

In parallelo al canale istituzionale, ASA ha finalizzato il rifinanziamento del debito commerciale e il reperimento di ulteriore liquidità attraverso una procedura competitiva negoziata ad inviti. L’aggiudicazione formale della gara è avvenuta in favore del pool di istituti finanziatori composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

e Banco BPM S.p.A.

Questa linea di credito permetterà ad ASA di procedere al totale rimborso dell’indebitamento bancario preesistente verso le banche commerciali e di finanziare parte dei futuri investimenti (pari a 50 milioni di euro) e di coprire per 18 milioni di euro lo sfasamento temporale nell’incasso dei contributi pubblici e PNRR sui progetti già approvati. Il nuovo debito bancario commerciale, della durata di 12 anni, estende l’orizzonte di ammortamento oltre la scadenza della concessione (fissata al 2031).

Destinazione degli investimenti e ottimizzazione della catena di fornitura

I 100 milioni di euro di nuova finanza consentiranno ad ASA di iniettare circa 40 milioni di euro di investimenti incrementali rispetto al Piano degli Interventi originario. Le risorse tecniche si concentreranno sulla modernizzazione delle reti di distribuzione (tramite distrettualizzazione e risanamento condotte per ridurre le perdite), sul potenziamento degli impianti di potabilizzazione e fognari e sulla digitalizzazione trasversale dei processi (sistemi SCADA, GIS e modellazione idraulica).

Oltre all’impatto industriale, la transizione da una logica di project financing a linee di credito più flessibili genererà un importante beneficio sulla gestione del capitale circolante netto. Una disponibilità di cassa più solida permetterà ad ASA di efficientare i flussi finanziari di pagamento, traducendosi indirettamente in una stabilità superiore e in una programmazione più fluida e regolare delle scadenze commerciali verso tutta la filiera dei fornitori e degli appaltatori.

Il riassetto finanziario risponde direttamente al mandato dell’Autorità Idrica Toscana che aveva auspicato il ricorso a forme di finanziamento alternative per mitigare l’impatto delle tariffe sull’utenza finale.

DICHIARAZIONI

“L’ottenimento di un finanziamento così rilevante dalla BEI sottolinea il valore di Asa e del suo piano di investimenti, ha affermato Luca Salvetti, Sindaco di Livorno. Con queste risorse avremo un ulteriore passo in avanti nell’erogazione e nella qualità dell’acqua e nel sistema di depurazione. Asa in questi anni ha affrontato, con grande attenzione a tutti i comuni, problematicità importanti, arrivando a livelli tra i migliori a livello nazionale nella riduzione delle perdite, e di miglioramento della risorsa distribuita ai cittadini. Miglioramento che ho potuto verificare anche nella mia funzione di Presidente dell’Autorità Idrica Toscana. Oggi potremo raggiungere nuovi obbiettivi”.

“Il finanziamento della BEI, con il supporto di SACE, rappresenta un riconoscimento importante della credibilità di ASA e della qualità del lavoro svolto negli ultimi anni”, ha dichiarato Stefano Taddia, Presidente del Consiglio di Gestione ASA. “Si tratta di un risultato che guarda al lungo periodo e che consentirà all’azienda di programmare con maggiore efficacia gli interventi necessari per accompagnare lo sviluppo del territorio, migliorare i servizi e rispondere alle sfide ambientali e infrastrutturali che ci attendono”.

“Questa operazione nasce con una duplice finalità: gestire il presente e costruire il futuro”, ha affermato Valter Cammelli, Amministratore Delegato di ASA. “Le nuove risorse ci permetteranno di accelerare gli investimenti previsti, realizzare ulteriori opere strategiche e rafforzare la capacità operativa dell’azienda. Al contempo, una struttura finanziaria più solida significa anche maggiore continuità nella realizzazione dei programmi industriali e tempi più certi nella gestione dei rapporti con tutta la filiera di fornitura”.

“Si tratta di nuove risorse che permetteranno ad Asa di mantenere, per tutta la durata della concessione del servizio, un alto livello di investimenti a tutela di una risorsa fondamentale per tutti come l’acqua, ha sottolineato Gianfranco Simoncini Presidente Consiglio di Sorveglianza ASA, favorendo un miglioramento del suo uso. Al tempo stesso garantiranno anche tempi più brevi nella realizzazione degli interventi e nel rapporto con i fornitori dei servizi. Un bel risultato per tutta la nostra comunità”.

“Si tratta di un’operazione finanziaria complessa – ha commentato Emiliano Giusti, CFO di ASA – che coinvolge molteplici attori, sia pubblici che privati, e innovativa nel settore per la durata dei finanziamenti, che si spinge ben oltre la scadenza dell’attuale concessione per il servizio idrico, di cui ASA è soggetto affidatario. Con questo finanziamento, infatti, gli istituti di credito hanno valorizzato il merito di credito dell’azienda quale elemento integrativo rispetto alla garanzia della durata della concessione.”

Milena Messori, capo dell’ufficio della BEI in Italia, ha dichiarato: “Con questa operazione confermiamo l’impegno della BEI a fianco dei territori e delle utility italiane per accelerare investimenti essenziali alla qualità della vita dei cittadini e alla competitività locale. In Toscana, il sostegno ad ASA consentirà di rafforzare un servizio pubblico fondamentale, rendendo le infrastrutture idriche più efficienti, digitali e resilienti. Il supporto di InvestEU e della garanzia di SACE permettono di mobilitare risorse europee e nazionali a favore di investimenti concreti, capaci di generare benefici duraturi per Livorno e per l’intera area servita da ASA”.

Antonio Bartolo, Responsabile Network Italia Area Centro di SACE, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere al fianco di BEI e ASA per la modernizzazione del servizio idrico integrato in Toscana, con la nostra Garanzia Archimede che, in linea con il mandato conferitoci dal Ministero dell’economia e delle finanze, ci consente di supportare gli investimenti strategici sul territorio nazionale. La sicurezza idrica, la protezione ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici sono elementi centrali per lo sviluppo del territorio e per la competitività del Paese”.