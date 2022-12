Home

Asa, preavviso di interruzione idrica per il 13 dicembre in alcune vie del Comune di Livorno

12 Dicembre 2022

Livorno 12 dicembre 2022 – Asa, preavviso di interruzione idrica per il 13 dicembre in alcune vie del Comune di Livorno

Il 13 dicembre, salvo condizioni meteo avverse, i tecnici di ASA saranno al lavoro in via della Torretta, dalle ore 8 alle ore 13.30 circa, per collegare un tratto della nuova tubazione idrica in corso di realizzazione.

Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in via della Torretta e nell’area compresa tra via dell’Industria e via Santa Vigilia. Durante l’intervento e al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua anche nelle zone limitrofe ai lavori.

ASA ricorda che tali fenomeni di torbidità non pregiudicano la potabilità della risorsa idrica.

