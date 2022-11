Home

24 Novembre 2022

Livorno 24 novembre 2022 – ASA rinnova le cariche del Consiglio di Gestione

ASA SpA comunica che in data odierna si è provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio di Gestione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza ha nominato il dott. Alfredo De Girolamo come nuovo Consigliere, mentre è stato rinnovato l’incarico al Presidente avv. Stefano Taddia e all’Amministratore Delegato ing. Valter Cammelli. Il Consiglio ringrazia il dott. Alessandro Fino per il fattivo contributo umano e professionale fornito alla crescita dell’azienda, nel corso della sua attività. Al nuovo Consiglio di Gestione, i migliori auguri di buon lavoro.

Luca Salvetti, sindaco di Livorno: “Esprimo soddisfazione per l’incarico conferito al dottor Alfredo De Girolamo, nuovo consigliere del Consiglio di Gestione di Asa e per la riconferma dell’avvocato Stefano Taddia e dell’ingegner Valter Cammelli. Al nuovo Consiglio di Gestione auguro un cordiale in bocca al lupo e buon lavoro”.

