10 Maggio 2024

Livorno 10 maggio 2024 – Asa, Santini Cgil: “Bene applicazione del salario minimo. Sulle aziende controllate effettuare ricognizione dei Ccnl applicati”

La Filctem-Cgil provincia di Livorno esprime il proprio apprezzamento per la decisione di ASA di dare riscontro alla richiesta – già da tempo avanzata dalla nostra organizzazione e sollecitata con nostra comunicazione lo scorso 23 aprile – riguardante l’applicazione di quanto disposto nella delibera comunale 253 dell’11/12/2023 in tema di salario minimo.

La Filctem-Cgil resta inoltre in attesa – come già più volte comunicato – che ASA svolga una ricognizione dei contratti di lavoro applicati nelle aziende da essa controllate e che, dove le attività svolte in via prevalente risultino diverse da quelle del contratto attualmente attivato, provveda a variare il CCNL applicato. Ci risulta ad esempio che almeno una delle aziende controllate svolga attività che a nostro avviso siano riconducibili al contratto Federgasacqua.