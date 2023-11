Home

14 Novembre 2023

Asa: sciopero sindacale, non garantiti i servizi commerciali

Livorno 14 novembre 2023 – Asa: sciopero sindacale, non garantiti i servizi commerciali

ASA comunica che venerdì 17 novembre, per uno sciopero sindacale, i servizi di sportello e call center 800 010303 potrebbero non essere garantiti. Tale comunicazione riguarda l’intero territorio in cui ASA gestisce il servizio idrico integrato (zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d’Elba).

ASA ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.

