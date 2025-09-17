Cronaca 17 Settembre 2025

Asa, servizi non garantiti allo sportello e call center a causa di sciopero nazionale

ASA comunica che lunedì 22 settembre, per uno sciopero generale nazionale, i servizi di sportello e call center potrebbero non essere garantiti. Tale comunicazione riguarda l’intero territorio in cui ASA gestisce il servizio idrico integrato (zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d’Elba).

ASA ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.

 

