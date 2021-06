Asa sostituisce 370 metri di tubazione in fibrocemento a Torretta

Home

30 Giugno 2021

Sostituzione di 370 metri di tubazione idrica in via Santa Vigilia

Livorno 30 giugno 2021

Prosegue il piano degli interventi per sostituire a Livorno le vecchie tubazioni in fibrocemento con le nuove in ghisa sferoidale.

Da oggi, 30 giugno e per circa due mesi, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati in via Santa Vigilia per la sostituzione di circa 370 metri di condotta.

Un importante intervento di potenziamento della rete idrica che sarà eseguito in varie fasi per ridurre i disagi ai cittadini.

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Santa Vigilia nel tratto compreso tra scali San Lorenzo e via Torretta

