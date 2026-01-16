Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ascensore fermo da 45 giorni nel palazzo Casalp: Palumbo sul posto, pronta un’interrogazione in Consiglio

Aree pubbliche

16 Gennaio 2026

Ascensore fermo da 45 giorni nel palazzo Casalp: Palumbo sul posto, pronta un’interrogazione in Consiglio

Livorno 16 gennaio 2026 Ascensore fermo da 45 giorni nel palazzo Casalp: Palumbo sul posto, pronta un’interrogazione in Consiglio

L’ascensore continua a restare fermo e la situazione, anziché migliorare, si sarebbe ulteriormente aggravata. A distanza di oltre due settimane dalla segnalazione pubblica dei disagi, nel condominio di edilizia popolare di via Anna Franchi 1, nel quartiere Shanghai; l’impianto risulta ancora fuori servizio, con conseguenze pesanti soprattutto per i residenti più fragili.

Sul posto, nella giornata del 15 gennaio, è intervenuto il consigliere comunale di opposizione Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia), chiamato direttamente dagli inquilini esasperati. «Da tantissimi anni qui ci sono problemi con l’ascensore – ha spiegato – ma oggi siamo arrivati a una situazione inaccettabile: da un mese e mezzo l’impianto è completamente bloccato».

Secondo quanto riferito, il fermo dell’ascensore costringerebbe due persone con disabilità, residenti su piani diversi, a rimanere di fatto chiuse in casa per giorni o settimane. Un disagio che non sarebbe episodico: in passato, raccontano i residenti, i blocchi si sarebbero protratti anche per cinque, dieci giorni o addirittura una settimana, ma mai per un periodo così lungo.

A rendere ancora più pesante il quadro, il fatto che gli inquilini continuino a sostenere regolarmente le spese condominiali, che in alcuni casi sarebbero addirittura aumentate proprio per coprire i ripetuti interventi di riparazione dell’ascensore. «Da oltre un anno e mezzo – ha sottolineato Palumbo – vengono fatti lavori, ma i problemi non solo non si risolvono, peggiorano».

Nel mirino finisce anche la gestione della comunicazione da parte di Casalp, l’ente che amministra l’immobile. Secondo quanto denunciato, da settimane mancherebbero aggiornamenti ufficiali sullo stato delle riparazioni, nonostante una lettera inviata dagli inquilini per chiedere chiarimenti. Alcuni residenti parlano anche di risposte tardive o, in certi casi, di atteggiamenti giudicati “strafottenti”, un aspetto che il consigliere definisce «assolutamente inaccettabile».

«È per questo che sono qui – ha spiegato Palumbo – e per questo presenterò un’interrogazione in Consiglio comunale. Voglio sapere quali sono i tempi reali di ripristino e perché persone con disabilità debbano essere lasciate in queste condizioni».

La vicenda riaccende i riflettori sul tema della manutenzione negli alloggi di edilizia popolare e, soprattutto; sul diritto alla mobilità e alla dignità delle persone più fragili. Un diritto che, in via Anna Franchi, da troppo tempo sembra restare bloccato insieme a un ascensore che non riparte.

Ascensore fermo da 45 giorni nel palazzo Casalp: Palumbo sul posto, pronta un’interrogazione in Consiglio

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>